В Пермском крае за счет нацпроекта к 2021 году очистят русла пяти рек

ПЕРМЬ, 14 марта. /ТАСС/. Работы по очистке русел пяти водных объектов в Пермском крае проведут в ближайшие три года, на эти цели в рамках национального проекта "Экология" из федерального бюджета выделено 161,1 млн рублей. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе минприроды региона.

"Минприроды Пермского края за счет средств федерального бюджета реализует федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках национального проекта "Экология", на него выделено 161,1 млн рублей по 2021 год. Для улучшения качества воды необходимо выполнить расчистку русел на пяти объектах", - сказал собеседник агентства.

По данным министерства, за счет нацпроекта в 2019 году завершатся работы по очистке русла реки и пруда Большая Мотовилиха, а также притока реки Малая Мотовилиха, в границах Перми, кроме того, начнется разработка проектной документации на расчистку русла реки Козловка в Соликамском районе Пермского края. Общая сумма выделенных средств на мероприятия в 2019 году - 8,2 млн рублей. В 2020 году предполагается провести сами работы, предварительная стоимость которых оценена в 8,6 млн рублей.

Река Козловка местами заболочена и заилена, заросла деревьями и кустарником, загрязнена бытовым мусором, ее расчистка снизит антропогенное влияние на реку и улучшит экологическую обстановку для более чем 2 тыс. местных жителей, рассчитывают власти.

В 2020 году также планируют разработать проектную документацию расчистки русла рек Верхняя Мулянка, Гайва и Брюханиха.

Нацпроект "Экология" включает 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".