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Опорные центры экстренной медпомощи создадут на базе четырех больниц Волгоградской области

Для них планируется приобрести автомобильную технику и создать пять автопоездов, позволяющих максимально охватить жителей отдаленных районов

ВОЛГОГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Власти Волгоградской области намерены создать четыре опорных центра экстренной медицинской помощи до конца 2023 года для реализации целей нацпроекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба администрации региона.

"До конца 2023 года четыре опорных центра экстренной медицинской помощи Волгоградской области будут работать по стандартам медучреждений третьего уровня (больницы, в которых пациент может получить специализированную и высокотехнологичную помощь), что позволит повысить качество и доступность экстренной медицинской помощи населению, обеспечить достижение показателей национальных проектов, определенных президентом России Владимиром Путиным", - цитирует пресс-служба губернатора Андрея Бочарова.

Уточняется, что опорные центры будут расположены в создаваемых четырех макромедицинских округах на базе больниц №7, 15, 25 в Волгограде, №1 в Волжском. "В течение часа решение по пациенту должно быть принято - только так можно максимально сохранить жизнь и здоровье человека. Вне зависимости от того, где находится пациент: в Волгограде или в отдаленном селе. Для этой цели необходимо создание системы информирования, доставки, оказания первичной помощи и, при необходимости, перевода пациентов в медицинское учреждение более высокого уровня", - сказал губернатор.

Для центров планируется приобрести автомобильную технику и создать пять автопоездов для максимального охвата медицинской помощью населения в отдаленных районах. Это - как и оборудование трех дополнительных площадок для санитарной авиации в Камышине, Михайловке, Урюпинске - намерены сделать в 2020 году.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019 - 2024 годах более 1,7 трлн рублей.

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РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область
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