Почти 90% жителей Ямала обеспечат качественной питьевой водой к 2024 году

ТАСС, 14 марта. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа при реализации нацпроекта "Экология" планируют увеличить почти на 3%, до 89,7%, долю населения, обеспеченного чистой питьевой водой к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в четверг.

Проект "Чистая вода" входит в национальный проект "Экология" и рассчитан на шесть лет. Запланировано повышение качества питьевой воды для населения России, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

"Доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой, достигнет [к 2024 году] 89,7%. В 2017 году этот показатель составлял 87%. Доля городского населения вырастет с 91,3% в 2017 году до 94% в 2024 году", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрия Афанасьева, которые приводятся в сообщении, в 2019 году специалисты приступят к модернизации станции водоподъема в поселке Харп, строительству сооружений по обработке промывной воды в поселке Пангоды, разведке и бурению двух артезианских скважин в Губкинском, строительству водозаборного сооружения в селе Белоярск, реконструкции скважин водозабора в Ноябрьске, строительству объектов водоснабжения в Лабытнанги.

По данным региональных властей, в регионе сохраняется один из самых высоких уровней несоответствия воды по гигиеническим и химическим требованиям. Для решения вопроса в ЯНАО разработана окружная программа "Чистая вода", которая в настоящее время реализуется в рамках национального проекта.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".