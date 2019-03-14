В Новгородской области разработают дорожную карту по снижению уровня бедности

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области в течение 2019 года подготовит предложения по снижению уровня бедности, которые могут быть использованы в регионах страны. В рамках этой работы в области анализируют причины бедности и оценивают эффективность действующих мер, сообщила ТАСС министр труда и социальной защиты населения Новгородской области Анна Тимофеева.

"Снижение уровня бедности - одна из целей указа президента РФ, наш регион один из пилотных, где реализуются соответствующая программа, кроме того, губернатор Андрей Никитин возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению "Социальная политика". Наша цель участия в пилоте - сформировать новые механизмы по снижению числа бедного населения и дать предложения по входу этих механизмов в нацпроект "Демография", - сказала Тимофеева.

По данным министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области, в пятилетний период (с 2012 по 2017 годы) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в регионе возросла с 11,7% до 14,1% или 86,4 тыс. человек в 2017 году. Как пояснила Тимофеева, пилотный проект пройдет в четыре этапа и будет ориентирован на семьи с детьми. "По статистическому анализу мы видим, что 80% граждан с низкими доходами - это семьи с детьми, у нас в области проживает 11 тыс. таких семей", - рассказала министр.

По словам Тимофеевой, на первом этапе проекта власти совместно с Новгородским государственным университетом организовали по всему региону анкетирование более 9 тыс. семей с низкими доходами. "Анкеты содержат большой объем информации о семьях, начиная от состава семьи, кто где работает, заканчивая пожеланиями людей - какую помощь они бы хотели получить, чтобы улучшить материальное положение своей семьи", - сказала министр. Она добавила, что для анализа полученной информации в министерстве был разработан специальный программный комплекс.

На втором этапе власти проанализируют то, насколько эффективны уже существующие в регионе меры. "На третьем этапе мы должны направить Минтруду РФ наши предложения по совершенствованию федерального законодательства и внедрению новых мер поддержки, в том числе и совершенствование единой государственной информационной системы социального обеспечения. На четвертом этапе уже будет сформирована региональная дорожная карта", - рассказала Тимофеева и уточнила, что все мероприятия должны завершиться до 30 ноября 2019 года.

По словам министра, предварительно развивать систему поддержки семей с низкими доходами планируется через работу в рамках соцконтрактов, к которым будут прилагаться индивидуальная программа по выходу семьи из трудной жизненной ситуации.