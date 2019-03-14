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Северный Кавказ

Около 10 млрд рублей направят на обеспечение безопасности на дорогах в КБР до 2024 года

За шесть лет планируют построить и реконструировать 83,6 км автодорог, отремонтировать 408,6 км участков дорог, а также обеспечить наружное освещение на общей протяженности 181,4 км

НАЛЬЧИК, 14 марта. /ТАСС/. Около 10 млрд рублей направят на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, а также обеспечение безопасности дорожного движения в Кабардино-Балкарии (КБР) за шесть лет. Мероприятия будут проводится в рамках исполнения положений национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил в четверг министр строительства и дорожного хозяйства региона Вячеслав Кунижев.

В республике разработаны, согласованы и утверждены региональные проекты "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" для реализации соответствующих федеральных проектов национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Планируемое финансовое обеспечение регионального проекта "Дорожная сеть" на период с 2019 года по 2024 год составляет 9,95 млрд рублей. В том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 2,64 млрд руб. за счет бюджета КБР - 7,31 млрд руб.", - сказал Кунижев на заседании региональной правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Он отметил, что за шесть лет предусмотрено строительство и реконструкция 83,6 км автомобильных дорог, капитальный и текущий ремонт 408,6 км участков автомобильных дорог, также планируется обустроить участки региональной сети в границах населенных пунктов наружным освещением общей протяженностью 181,4 км.

По его данным, с министерством транспорта Российской Федерации 14 февраля заключено соглашение о реализация регионального проекта "Дорожная сеть", в нем отражены все показатели, которых следует достигнуть региону.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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