На благоустройство территорий в Оренбуржье выделят более 800 млн рублей в 2019 году

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Оренбургской области намерены благоустроить почти 100 парков, скверов и дворов в 2019 году. На это планируется выделить более 805 млн рублей в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В этом году будет благоустроено 99 общественных пространств и дворов. Общий объем финансирования этих работ составит более 805 млн рублей", - цитирует пресс-служба губернатора области Юрия Берга.

Отмечается, что участие в проекте примут все города и районы области - 13 городских округов и порядка 55 сельских населенных пунктов.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что с 2017 года в рамках проекта по формированию комфортной среды в регионе благоустроили 115 общественных пространств и дворовых площадок. В 2017 году на эти цели было направлено около 600 млн рублей, в 2018 - более 500 млн рублей.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" входит в национальный проект "Жилье и городская среда", который рассчитан на 2019-2024 годы и подразумевает расходы в размере более 1 трлн рублей. Цель проекта - повышение комфортности городской среды, а также увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов ее развития.