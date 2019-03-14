В двух населенных пунктах Новгородской области реализуют проект "Умный город"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Великий Новгород и Боровичи стали пилотными площадками для реализации проекта "Умный город". В 2019 году там планируется начать тестировать цифровые технологии в сфере городского хозяйства, сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

"Мы сможем опередить других, повышая качество жизни, улучшая комфортную среду. Появится возможность привлечь дополнительные финансовые ресурсы и не только их. Ведущие российские компании, обладающие определенными разработками в части цифровых технологий, придут к нам и будут внедрять свои продукты на территории Великого Новгорода и Боровичей", - цитирует пресс-служба замруководителя администрации губернатора области Николая Курмышева.

По словам главы Боровичского района Игоря Швагирева, чьи слова приводит пресс-служба, муниципалитет заинтересован в замене уличного освещения, систем оповещения при чрезвычайных ситуациях и установке системы "Безопасный город".

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин отметил, что власти разработали план по реализации пилотного проекта цифровизации городского хозяйства, который включает 28 направлений. "На сегодняшний день инновационное развитие города будет осуществляться в формате "Умное ЖКХ", "Умный городской транспорт", "Интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности", "Туризм и сервис", - цитирует его пресс-служба.

Новгородская область с 2017 года является пилотной площадкой для внедрения проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). В общей сложности за это время в регионе в пилотном режиме запустили более 30 проектов.

Ведомственный проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта.