ДФО получит около 3 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Культура" до 2024 года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Субъекты Дальневосточного федерального округа (ДФО) получат почти 3 млрд рублей до 2024 года на мероприятия нацпроекта "Культура", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минкультуры.

"11 субъектов, входящих в ДФО, до 2024 года в рамках нацпроекта "Культура" получат в общей сложности 2,86 млрд рублей распределенных межбюджетных трансфертов", - цитирует пресс-служба замминистра культуры Ольгу Ярилову.

В пресс-службе пояснили, что средства планируется направить на строительство центров культурного развития, закупку автоклубов, реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных детских театров, создание и реконструкцию сельских клубов, а также обеспечение детских школ искусств и училищ необходимыми инструментами и оборудованием.

По данным Минкультуры, новые центры культурного развития намерены построить в шести регионах Дальнего Востока - Приморском и Хабаровском краях, Бурятии и Якутии, Чукотском автономном округе и Магаданской области.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.