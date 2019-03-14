Студенты колледжей сдадут ГИА в виде демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Учащиеся 223 техникумов и колледжей примут участие в сдаче государственной итоговой аттестации по стандартам WorldSkills в 2019 году. Об этом в четверг ТАСС сообщила пресс-служба союза WorldSkills Russia.

"Студенты 223 образовательных организаций сдадут ГИА в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в 2019 году", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" к 2024 году не менее 50% всех колледжей должны сдавать ГИА в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

В пресс-службе рассказали, что в рамках промежуточной аттестации и ГИА в 2019 году такой экзамен будут сдавать более 53 тыс. студентов и выпускников из более чем 1200 колледжей и техникумов 82 субъектов РФ по 89 компетенциям. Участие в сдаче демонстрационного экзамена примут также порядка 2,5 тыс. учащихся из 31 вуза.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.