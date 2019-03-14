Программа повышения производительности труда в 2019 году охватит 17 предприятий Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Семнадцать средних и крупных предприятий Санкт-Петербурга в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства и транспорта примут участие в реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержки занятости" в 2019 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

"В 2019 году в нацпроект "Повышение производительности труда и поддержки занятости" планируется включить 17 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики Санкт-Петербурга", - отметил Елин.

"Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" уже зарегистрировал 13 заявок от предприятий Санкт-Петербурга на участие в проекте, рассказали агентству в пресс-службе аппарата вице-губернатора.

Производителям, прошедшим конкурсный отбор, будут доступны льготные займы Фонда развития промышленности на технологическое перевооружение, гранты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы от фонда "Сколково", а также инструменты по повышению квалификации рабочего персонала, поддержке экспорта, снижению административных и регуляторных барьеров, пояснил ТАСС представитель аппарата замглавы региона.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полноценными участниками национальной программы будут около 1,2 тыс. предприятий. Как ранее пояснил ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский, в целом по стране в проект должны войти около 10 тыс. предприятий. Также по просьбе бизнеса министерство снизило минимальный порог годовой выручки, при которой предприятие может принять участие в программе адресной поддержки, - с 800 млн до 400 млн рублей.

О нацпроекте

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. На реализацию инициативы планируется направить 52,1 млрд рублей.