На благоустройство дворов и парков в Пермском крае в 2019 году направят 1,3 млрд рублей

ПЕРМЬ, 14 марта. /ТАСС/. Власти направят в 2019 году 1,3 млрд рублей на благоустройство дворов и парков в Пермском крае, из них 800 млн рублей - из федерального бюджета в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом в четверг на заседании правительства заявил глава региона Максим Решетников.

"В этом году федеральная часть в рамках реализации национальных проектов существенно увеличена, только из федерального бюджета край получит более 800 млн рублей, а из всех источников на благоустройство будет направлено 1,3 млрд рублей. Это дает нам возможность существенно нарастить темпы работ", - сказал Решетников.

Губернатор отметил, что со стороны федерации софинансирование составляет 95% и только 5% требуется от краевых и местных властей. Край сохранит объем софинансирования, это позволит направить часть ресурсов на устройство освещения и мест сбора твердых коммунальных отходов.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" входит в национальный проект "Жилье и городская среда", который рассчитан на 2019-2024 годы и подразумевает расходы в размере более 1 трлн рублей. Цель проекта - повышение комфортности городской среды, а также увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов ее развития.