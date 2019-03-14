Онлайн-сервисы для "активных горожан" к 2021 году появятся во всех регионах

КАЛУГА, 14 марта. /ТАСС/. Онлайн-сервисы для голосования по вопросам развития городской среды должны быть созданы до конца 2020 года во всех регионах страны. Об этом сообщил в четверг заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на Первом международном форуме "Умные города" в Калуге, темой которого стала цифровизация городов России.

Сейчас онлайн-сервисы "Активный гражданин/горожанин", где люди могут проголосовать за тот или иной проект, высказать свое мнение относительно идей по развитию города, созданы более чем в половине регионов страны. Постоянными пользователями всевозможных онлайн-платформ являются 3 млн человек в 350 городах 48 субъектах России. Наиболее активны жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и Новосибирска.

"В 2019 году должна быть создана, как минимум, база для того, чтобы рейтинговое голосование за инициативы уже работало как функционал [во всех регионах] <...> Крайний срок - декабрь 2020 года", - сказал Чибис.

Опыт регионов

В ход форума он особо отметили опыт работы "Центра информационных технологий" в Уфе.

"Для жителей мы разработали карту зон ответственности за благоустройство в связи с тем, что основные жалобы были на те территории, за которые отвечают коммерческие предприятия. Размещается паспорт объекта с контактами ответственных лиц, которые отвечают за их уборку, в том числе за ливневые стоки", - рассказал участникам форума директор уфимского центра Руслан Гайсин.

По статистике, озвученной на форуме, жители Уфы на онлайн-сервисе активно пользуются картами строящихся и ремонтируемых дорог, а также картами благонадежности возводимых многоквартирных домов, где отображается вся информация о новых домах, застройщиках, контакты компаний и паспорта проектов.

В Бурятии власти решили идти не по пути городских сайтов с возможностью обратной связи, а создали единый ресурс - "Активный гражданин Республики Бурятия". Он дает возможность жителям региона оставить жалобу и получить ответ на нее в течение 21 дня. При этом, как сообщил председатель комитета информационных технологий и документальной связи администрации главы и правительства Республики Бурятия Валерий Андронов, в ближайшее время предполагается сокращение этого срока до 10 дней.

"Здесь можно создать личный кабинет, где хранятся все данные, обращения, результаты голосования - все хранится. При желании его можно не создавать, оставаться анонимным, но принимать участие в голосовании", - сказал он.

Что волнует горожан

Пресс-секретарь главы Тюмени Гульнара Сидоркина рассказала, что больше всего жителей города интересует уборка.

"Мы создали ресурс, где есть все: информация об управляющих компаниях, о спортивных организациях, расписание автобусов. Естественно, категории взяты те, которые в рамках наших компетенций. Там же видна статистика, что самым посещаемым является уборка <…> Отображается вся снегоуборочная техника в режиме онлайн. Мы пошли дальше и создали систему сбора предложений", - сказала она.

Благодаря работе подмосковного сайта "Добродел", пилотная версия которого начала работу в 2015 году, удалось узнать, что в наибольшей степени волнует жителей Московской области. Данные на форуме в Калуге озвучил советник министра государственного управления, информатизации и связи региона Анатолий Курманов.

Так, наиболее популярные обращения связаны с благоустройством дворов и территорий общего пользования - 773 тыс. обращений. На втором месте - это почти полмиллиона обращений - вопросы и жалобы, связанные с состоянием и обслуживанием многоквартирных домов. Свыше 320 тыс. жителей Подмосковья обращались к власти через региональный портал с жалобами на состояние автомобильных дорог, а почти 80 тыс. человек задавали вопросы, связанные с общественным транспортом.

Вопросы создания достойных условий для жизни, повышение вовлеченность жителей в принятие решений по развитию территорий заложены в национальном проекте "Жилье и городская среда". Вовлеченность горожан в принятие решений по развитию городов в 2018 году составила 5% - к 2025 году, согласно паспорту нацпроекта, показатель должен вырасти до 30%.

Первый международный форум "Умный город. Инструкция по применению" проходит в Калуге 14-15 марта. Организаторы - Национальный центр компетенций "Умный город" при поддержке Минстроя России, ООН-Хабитат и правительства Калужской области. Стратегическим партнером форума выступает АНО "Цифровая экономика".