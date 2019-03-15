Эксперт: особый режим на Русском должен облегчить внедрение медицинских разработок

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Особый правовой режим, который прорабатывается для острова Русского по поручению президента РФ Владимира Путина, должен, в частности, облегчить тестирование и внедрение медицинских разработок. Для этого нужно упростить сертификацию дипломов иностранных специалистов, ускорить клинические испытания и упростить использование препаратов, которые уже получили сертификат в других странах, считает проректор по развитию Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Земцов. Об этом он в пятницу рассказал ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин по итогам четвертого Восточного экономического форума в сентябре 2018 года во Владивостоке поручил проработать вопрос о придании острову Русский специального правового статуса.

Кроме того, в соответствии с майским указом президента был разработан нацпроект "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Облегчить медицинские разработки

"Недавно в ДВФУ прошла проектная сессия "Остров киборгов", организованная Центром Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе ДВФУ по нейротехнологиям, технологиям, виртуальной и дополненной реальности. <...> Здесь врачи, инженеры, юристы прорабатывали вопрос о том, каким может быть правовой статус. <...> От нашего университета в этой работе участвовали студенты, которые разрабатывают протезы, нейроимпланты, но это все пока чистая теория, потому что для того, чтобы более дешевый и работоспособный нейроимплант, разработанный университетом, когда-нибудь был имплантирован пациенту, нужно пройти очень большой путь. <...> И конечно, на острове Русском нужно создавать экосистему, которая будет эти процедуры упрощать", - сообщил ТАСС Земцов.

По его словам, одна из проблем, которая затрудняет развитие таких разработок - долгие клинические испытания. Кроме того, не решен вопрос сертификации врачей из других стран, например, из Южной Кореи. Сейчас, чтобы эти врачи могли практиковать в России, их диплом должен пройти здесь довольно сложную нострификацию, процедуру признания. По мнению Земцова, если наладить учет дипломов хотя бы определенного спектра стран, это упростит реализацию медицинских проектов.

"Сертификация медицинских средств и лекарственных препаратов, которые уже сертифицированы в ряде других стран: сейчас автоматически они не сертифицируются в России, здесь нужно проходить допсертификацию, это усложняет процесс применения и, соответственно, условия жизни пациента. Если создать такой статус, чтобы на острове Русский можно было применять лекарственный препарат, сертифицированный конкретно в закрытом перечне стран, где мы уверены в качестве сертификационных процедур, это тоже станет сильным аттрактором для того, чтобы здесь собирались специалисты с компетенциями, не только российские, но и зарубежные", - рассказал проректор ДВФУ.

Создать экосистему

При этом Земцов отметил, что в целом в результате реализации поручений президента на острове должна сложиться целая научно-исследовательская экосистема. Роль генератора знаний будет выполнять университет, пространством для работы малого бизнеса станет технопарк, в роли его прототипа выступил технопарк "Русский" в кампусе ДВФУ, который в дальнейшем переедет в собственный комплекс зданий. Крупные, стабильно работающие компании из традиционных секторов экономики создадут на острове инжиниринговые центры, а компании-локомотивы технологического развития образуют центр цифрового развития.

"Наука должна подпитываться сверхдостижениями, и история про установку класса "мегасайенс" хорошо укладывается в общий дискурс по созданию здесь научно-образовательного центра. Ну и, конечно, сверху это все должно быть накрыто "зонтиком" комфортной правовой среды, комфортного правового статуса, и про это тоже есть соответствующее поручение президента", - рассказал Земцов.

Ранее Владимир Путин одобрил идею строительства синхротрона на острове Русском, который может быть создан в рамках второго этапа проекта компании "Швабе" по строительству Центра протонной терапии. Первый этап предусматривает создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) на базе действующего ПЭТ/ КТ-отделения медицинского центра ДВФУ.

Синхротронное излучение применяется во многих научных областях: от исследования структуры материалов до изучения новых фармацевтических препаратов и терапии раковых клеток. В частности, высокая интенсивность излучения помогает улучшить качество снимков при ангиографии и маммографии, чтобы обнаруживать опухоль на ранней стадии. Также эта особенность позволяет при лечении воздействовать в основном на больные клетки, не разрушая здоровые.