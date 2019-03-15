Свердловский омбудсмен разработает рекомендации по реализации нацпроектов в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова разработает рекомендации для властей региона по более эффективному расходованию средств при реализации нацпроектов. Об этом сообщила в пятницу ТАСС омбудсмен.

"Я буду вести системное обобщение (реализации нацпроектов), вести анализ обращений, которые к нам идут. Особое внимание уделим случаям, когда что-то не дошло до человека, когда потраченные средства оказались неэффективными. <...> Мы разработаем рекомендации, которые позволят сделать эффективным выделение денег из нацпроектов на те или иные нужды. То, что нацпроекты выполняются, отчитаются все министры, я посмотрю на их реализацию с точки зрения влияния на человека", - сказала она.

Мерзлякова добавила, что особое внимание уделит нацпроектам "Здравоохранение" и "Жилье и городская среда". В случае, если выделенные деньги "не пошли на пользу людям", омбудсмен будет обращаться к министрам, которые курируют тот или иной нацпроект для решения вопроса.

В Свердловской области в 2019 году будет потрачено более 30 млрд рублей из федерального и областного бюджетов для реализации региональных программ, которые являются частью национальных проектов.

Всего во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в разных сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости и другие. Их планируется реализовать до 2024 года.