В Якутии построят центр культурного развития стоимостью почти 150 млн рублей

ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС /. Центр культурного развития построят в Мегино-Кангаласском районе Якутии в рамках национального проекта "Культура", сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель министра культуры республики Владислав Левочкин.

Ранее сообщалось, что новые центры культурного развития намерены построить в шести регионах Дальнего Востока - Приморском и Хабаровском краях, Бурятии и Якутии, Чукотском автономном округе и Магаданской области.

"Строительство центра культурного развития в поселке Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе Якутии должно завершиться в 2022 году. Этот объект будет строиться полностью за счет федерального бюджета. В феврале в министерстве культуры РФ утверждено задание на проектирование. Предполагаемая стоимость строительства составляет 147,6 млн рублей", - сказал Левочкин, отметив, что строительство центра входит в перечень мероприятий нацпроекта "Культура".

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.