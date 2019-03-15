Врачи автопоезда "Здоровье" обследовали свыше 2 тыс. детей из удаленных районов Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Врачи детского автопоезда "Здоровье", запущенного в Приморском крае 2 февраля, к настоящему моменту осмотрели более 2 тыс. детей в трех районах края. Об этом сообщила ТАСС в пятницу куратор автопоезда Александра Горшкова.

Согласно краевому проекту "Развитие детского здравоохранения", являющемуся частью национального проекта "Здравоохранение", к 2024 году смертность детей до 17 лет должна сократиться в крае с 66,1 на 100 тыс. детей до показателя 55. Благодаря запущенному в крае автопоезду "Здоровье" происходит выявление болезней на ранних стадиях, что позволяет вовремя начать их лечение.

"Сегодня автопоезд уже работает в Дальнереченском городском округе, а до этого врачи обследовали детей в Пожарском, Красноармейском и Дальнереченском районах. Всего к настоящему момент осмотрено около 2,3 тыс. детей. Общие выявлеяемые проблемы, это кариес, йод-дефицитные состояния и офтальмологические проблемы в связи со школьной нагрузкой и использованием гаджетов. Однако были зафиксированы также один случай тяжелой анемии и одно подозрение на опухоль щитовидной железы", - рассказала Горшкова.

В составе детского автопоезда "Здоровье" работают 15 врачей, в том числе хирург, педиатр, эндокринолог, невролог, специалист по УЗИ, травматолог и другие. Как подчеркивают специалисты департамента здравоохранения края, всю медицинскую помощь жители региона получают бесплатно в рамках полиса ОМС.

Детский и взрослый медицинские автопоезда были запущены в Приморье в рамках краевой программы в 2016 году. Теперь они выполняют задачи в рамках национального проекта "Здоровье".