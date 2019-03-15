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Уральские школьники "научили" компьютер определять патологии по рентгеновским снимкам

По замыслу авторов проекта, изобретение должно значительно снизить процент ошибок в работе врачей-рентгенологов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Команда школьников из Екатеринбурга разработала систему, позволяющую определить патологии по снимкам флюорографии. Об этом в пятницу сообщил ТАСС наставник команды проекта, преподаватель Института фундаментального образования Уральского федерального университета (УРФУ) Вячеслав Шибаев.

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По его словам, проект будет представлен на выставке IT-проектов форума "Пик IT" УрФУ и компании "СКБ Контур". Разработка и внедрение в производство современных технологий должны стать результатами научно-технических проектов в соответствии с национальным проектом "Наука". В конце Уральской проектной смены, проходившей в январе в центре "Сириус" в Сочи, командой была представлена готовая система, которая представляла из себя веб-сервис.

"Наш проект нацелен на помощь врачу-рентгенологу при анализе снимков. Мы разработали систему, в основе которой лежат методы искусственного интеллекта. Она не только автоматически обрабатывает снимок рентгенографии и подсвечивает области с патологиями, но и определяет вид патологии", - сказал Шибаев.

"Сейчас имеет место проблема высокого процента ошибок, врачи нередко пропускают какие-то патологии. Наша система позволит сократить подобные риски", - пояснил Шибаев. "Аналоги системы имеются только за рубежом, в нашей стране таких систем нет, в дальнейшем наш проект будет дорабатываться: главной целью мы ставим повышение точности результата", - добавил он.

"Пик IT" - экспертная площадка для встреч школьников, студентов, работодателей и тех, кто занимается информационными технологиями. Участники знакомятся с образовательными и карьерными возможностями.

О центре "Сириус"

Всероссийский образовательный центр для одаренных детей "Сириус" в Сочи создан по инициативе президента Владимира Путина. Для организации работы центра 24 декабря 2014 года был учрежден фонд "Талант и успех", Путин возглавил его попечительский совет. Фонд был создан на основе добровольных взносов.

Центр призван охватить большое число одаренных детей из всех регионов, а также создать систему социальных связей, объединяющую в себе профориентационные, образовательные, спортивные, творческие и иные ресурсы. Особое внимание уделяется формированию лидерских навыков детей, умению управлять своими проектами, развитию математического и творческого мышления.

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