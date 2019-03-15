На ремонт дорог в Алтайском крае в 2019 г. направят более 1,7 млрд рублей

БАРНАУЛ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Алтайского края в 2019 году намерены направить более 1,7 млрд рублей на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила пресс-служба Министерства транспорта региона.

"На ремонты дорог в регионе в рамках нацпроекта в 2019 году будет направлено более 1,7 млрд рублей. Работы пройдут в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, на региональных и федеральных трассах", - говорится в сообщении.

По итогам 2019 года доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативам, должна составлять 39,4% (в 2018 году - 38%). К 2024 году этот показатель планируется довести до 51%. В Барнаульской агломерации к 2020 году должно соответствовать нормативу 68,7% дорог, а к 2024 - 86,1%. В Бийской агломерации рост должен составить 7,2 % - до 54,2% в 2019 году, а к 2024 году увеличиться до 87,7%.

По данным министерства, продолжится ремонт важных для края направлений "Калманка - Новороманово - Лебяжье" и "Белоярск - Заринск", планируется отремонтировать мост через реку Барнаулку. В Барнауле отремонтируют наиболее загруженные участки на одной из главных транспортных артерий - Ленинском проспекте, установят автоматические камеры фиксации нарушений. В Бийской агломерации отремонтируют более 10 км дороги, которая связывает Алтайский край и Кемеровскую область.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.