Проект планировки музейного комплекса на мысе Хрустальный обсудят с жителями Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя в середине апреля намерены провести общественные слушания по проекту планировки территории музейно-культурного комплекса на мысе Хрустальный, сообщил ТАСС в пятницу губернатор Дмитрий Овсянников.

Комплекс на мысе, который расположен вблизи центра города, планируется создать в рамках реализации национального проекта "Культура".

"15 марта мы утверждаем основные показатели и месяц берем на разработку проекта планировки территории, которое вынесем на общественное обсуждение, [которое планируется] 15 апреля", - сказал Овсянников.

Он отметил, что мнение севастопольцев также будет учтено при определении формата работы комплекса. Отдельное обсуждение пройдет с экспертами в сфере культуры.

Как сообщил губернатор 14 марта в эфире местного канала "Икс-ТВ", также планируется продлить набережную до нового комплекса (сейчас она заканчивается в Артбухте - на одной из сторон мыса). Таким образом, благодаря строительству учреждений культуры и благоустройству территории, по его словам, появится "новый морской фасад города". Он пояснил, что для реализации этих проектов, в частности, рассматривается возможность принять в собственность города яхт-клуб ЦСКА, отремонтировать его и находящийся на его территории памятник - артиллерийскую батарею. После завершения работ объект вернут Минобороны РФ.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.