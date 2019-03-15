Красноярск направит более 500 млн руб. на безопасные дороги в рамках нацпроекта

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Власти Красноярска в 2019 году направят 565 млн рублей на капитальный ремонт дорог и работы по снижению аварийности в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Средства выделены из краевого и федерального бюджетов, сообщили в пятницу ТАСС в департаменте городского хозяйства.

"В рамках проекта будут выделены 565 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, возможно еще будут дополнительные средства из муниципального бюджета", - сказали в ведомстве. В рамках проекта планируется провести капитальный ремонт на улице Ястынской, отремонтировать 14 дорог, а на шести объектах провести работы по снижению аварийности и оптимизации движения. "Всего работы будут вестись на 26 км дорог", - уточнили департаменте городского хозяйства.

Ранее первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов сообщал журналистам, что в марте 2019 года пройдет аукцион по данной программе, а в мае планируется заключить муниципальный контракт и начать работы на объектах, которые должны быть завершены до конца августа.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках нацпроекта в России к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.