Власти Петербурга рассчитывают на федеральную помощь при реализации 20 цифровых проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Поддержка из федерального центра потребуется для реализации 20 проектов нацпроекта "Цифровая экономика" в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.

"Есть ряд проектов, приоритетных для информационного развития региона и внедрения ключевых направлений программы "Цифровая экономика", средства на которые пока не заложены в региональном бюджете. Мы считаем их перспективными, так как методики реализации и отдельные компоненты этих проектов могут масштабироваться после апробации в Санкт-Петербурге в других регионах и использоваться на федеральном уровне. Всего этих проектов на сегодня 12", - сказала представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о федеральной поддержке по этому нацпроекту.

Как пояснила собеседница, проекты затрагивают такие сферы как противодействие коррупции, эффективное использование государственного имущества (в том числе земельного), создание единого регионального информационного пространства, прозрачной и конструируемой схемы связи, развитие общегородской выделенной сети беспроводной передачи данных, создание единой системы хранения и ведения электронных документов.

"Также у нас есть проекты, направленные на формирование единого цифрового пространства в части инженерно-энергетического комплекса, централизованный контроль за состоянием инженерных систем, и на цифровизацию процессов управления пассажирским транспортом. Нужно упомянуть и платформу развития человеческого капитала, которая будет служить для подготовки перспективных специалистов в областях, актуальных для "Цифровой экономики", - добавила она.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.