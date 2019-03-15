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Финансирование проекта по поддержке занятости в Новосибирской области начнется в 2020 г.

В рамках нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержки занятости" в области было разработано три региональных проекта

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Финансирование региональных программ и мероприятий национального проекта "Повышение производительности труда и поддержки занятости" начнется в Новосибирской области с 2020 года, сообщил в пятницу ТАСС министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов.

"Рассчитываем, что федеральная финансовая поддержка региональных проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" и "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда" начнется в 2020 году. Финансирование указанных проектов из областного бюджета будет предусмотрено начиная с 2020 года", - сообщил он.

По словам главы региона, в рамках национального проекта в Новосибирской области было разработано три региональных проекта: "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", "Системные меры по повышению производительности труда" и "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда".

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" реализуется с целью ускорения роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. На реализацию инициативы планируется направить 52,1 млрд рублей.

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