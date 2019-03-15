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В развитие спорта на Алтае по нацпроекту "Демография" направят более 800 млн рублей

До 2024 года планируется построить физкультурно оздоровительный комплекс в Барнауле и ледовый дворец в Бийске, два ледовых поля, закупить оборудование для хоккея и 59 малых спортивных площадок

БАРНАУЛ, 15 марта. /ТАСС/. Средства федерального бюджета, которые будут направлены в Алтайский край на развитие спорта в рамках национального проекта "Демография", составят порядка 800 млн рублей, сообщил ТАСС министр спорта региона Алексей Перфильев.

"Нацпроект - огромный шанс, и для Алтайского края, наверное, в первую очередь. В рамках проекта "Спорт - норма жизни". который входит в нацпроект "Демография", наш субъект с 2019 по 2024 год получит инвестиции на сумму порядка 800 млн рублей. <...> Мы заключили соглашение с Минспортом, все готово", - сказал Перфильев, отметив, что софинансирование от Алтайского края потребуется в размере лишь 1%.

На средства, которые получит регион, планируется построить физкультурно оздоровительный комплекс в Барнауле и ледовый дворец в наукограде Бийске (около 250 млн рублей каждый), два ледовых поля, закупить оборудование для хоккея и 59 малых спортивных площадок для подготовки к сдаче норм ГТО, что охватит фактически все районы региона. При выполнении всех задач проекта к 2024 году в регионе 55% граждан должны быть задействованы в занятиях спортом - это порядка 1,39 млн человек.

"Нас включили еще в несколько пилотных групп, согласно которым, мы будем одни из первых претендовать на все те средства, которые по каким-то причинам (другими субъектами) не будет востребованы. К примеру, в разных субъектах разные ситуации - у кого-то инфраструктура такова, что им эти [спортивные] объекты не столь значимы, субъекты не участвуют в программе, а ресурс есть. И мы как раз должны не только хорошо отработать [по нацпроекту] но и быть первыми в очереди, чтобы, возможно, что-то еще получить. <...> Хотя бы малые спортивные площадки - может, не по одной в район, а по две", - сказал Перфильев.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Нацпроекты планируется реализовать до 2024 года.

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