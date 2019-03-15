Минобрнауки России поддержало участие Ингушского госуниверситета в нацпроекте "Наука"

МАГАС, 15 марта. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков поддержал инициативу участия Ингушского государственного университета в нацпроекте "Наука". Об этом в пятницу сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в своем канале в Telegram.

"Рассмотрели возможность участия ИнгГУ в нацпроекте "Наука", оказания помощи в дооснащении учебно-лабораторных комплексов физико-математического и химико-биологического факультетов, а также в капитальном ремонте четырех старых корпусов вуза в городе Назрани. <…> Михаил Михайлович [Котюков] поддержал все инициативы", - написал Евкуров.

Он добавил, что на базе Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Цурова планируется открытие филиала Тюменского индустриального университета.

О нацпроекте "Наука"

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно).

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Национальный проект "Наука" состоит из трех федеральных проектов - "Развитие научной и научно-производственной кооперации", "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" и "Развитие кадрового потенциала в сфере исследования и разработок".

Курирует нацпроект заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Руководителем национального проекта "Наука" является министр науки и высшего образования Михаил Котюков, администратором является заместитель главы Минобрнауки Алексей Медведев.