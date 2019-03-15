Архангельская агломерация получит на ремонт дорог из федерального бюджета 3,4 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 15 марта. /ТАСС/. Архангельская область ежегодно с 2019 года по 2024 год будет получать из федерального бюджета около 570 млн рублей на ремонт дорог архангельской агломерации. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель министра транспорта региона Денис Кулижников.

Он напомнил, что в архангельскую агломерацию входят Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и часть Приморского района. "Федеральная сумма все шесть лет на агломерацию будет одинаковая: по 568 млн рублей, мы должны обеспечить софинансирование не менее 25%. В текущем году общая сумма составит 751 млн рублей", - сказал чиновник.

Всего на ремонтные работы на дорогах агломерации в 2019-2024 годах планируется направить 4436,7 млн рублей, из них федеральные средства - 3408 млн рублей. "У нас агломерация состоит из трех городов и одного муниципального образования - Приморский район. Для нас характерно передвижение людей между городами на работу и с работы. Вошли не все дороги, только дороги с активным движением: включена сеть опорных дорог, дороги, по которым ездят рейсовые автобусы, к сожалению, многие поперечные дороги не вошли", - пояснил собеседник агентства.

В этом году будет отремонтировано 32,5 км дорог агломерации, из них 18 км в Архангельске. Всего по агломерации за шесть лет планируется обновить 193 км муниципальных дорог. Таким образом к 2024 году 85% дорог, или 367 км, будут соответствовать нормативам, в то время как сейчас этот показатель составляет 38%.

По словам представителя ведомства, в регионе достаточно подрядчиков для осуществления планируемых работ. "У нас хорошие подрядные организации, есть минусы в работе муниципальных образований, но они до этого не связывались с федеральными деньгами. По агломерации к 1 апреля будут готовы экспертизы сметной стоимости, и можно будет приступать к торгам", - добавил представитель областного минтранса.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" должен быть реализован до 2024 года. Он направлен на снижение смертности в результате дорожных происшествий, увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.