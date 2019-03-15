Арктический федеральный университет примет активное участие в шести нацпроектах

АРХАНГЕЛЬСК, 15 марта. /ТАСС/. Северный Арктический федеральный университет (Архангельск) планирует участвовать в реализации всех нацпроектов, уделив особое внимание шести из них. Об этом ТАСС сообщила ректор вуза Елена Кудряшова.

"В силу широкого спектра образовательных услуг САФУ, направлений исследовательской деятельности, тесной кооперации с бизнес-сообществом университет готов участвовать во всех нацпроектах. Наиболее профильными для нас являются нацпроекты: "Образование", "Наука", "Цифровая экономика", "Экология", "Здравоохранение" и "Культура", - сказала Кудряшова.

В САФУ выстроена непрерывная система образования - детский сад, школа, подготовка талантливых детей, среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, переподготовка кадров и повышение квалификации. "В рамках нацпроекта "Наука" университет совместно с правительствами Архангельской области и Ненецкого автономного округа, индустриальными, научными и образовательными партнерами проводит работу по созданию в регионе научно-образовательного центра мирового уровня в интересах российской Арктики, включая новые технологии и материалы", - отметила ректор.

Вуз планирует активно работать по цифровизации северных регионов и подготовки кадров для цифровой экономики. "Мы не только готовим специалистов для цифровой экономики, но и участвуем в проектах повышения цифровой грамотности населения, разрабатываем программы электронного обучения. Совместно с промышленными партнерами и ведущими IT-компаниями университет развивает цифровые технологии в интересах экономики северных регионов", - пояснила Кудряшова.

САФУ является одним из десяти федеральных университетов, действующих в России. Университет - единственный из ведущих российских вузов, который расположен в Арктической зоне РФ. Образован согласно указу президента РФ от 21 октября 2009 года и распоряжению правительства РФ от 2 апреля 2010 года на базе Архангельского государственного технического университета.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.