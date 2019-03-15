Более 100 км региональных дорог отремонтируют в Тверской области по нацпроекту в 2019 году

ТАСС, 15 марта. Тверская область отремонтирует свыше 100 км дорог регионального значения в 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В 2019 году в Тверской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтируют 104 км автодорог регионального значения. На эти цели из федерального бюджета направлено 1,25 млрд рублей, более 760 млн рублей - софинансирование из областного бюджета", - говорится в сообщении.

По словам губернатора области Игоря Рудени, слова которого приводит пресс-служба, приоритетом при выборе ремонтируемых трасс является их значение для экономического развития региона, туризма и социальной сферы.

Автомобильные дороги "Осташков - Селижарово - Ржев" и "Торжок - Осташков", ремонт которых запланирован в 2019 году, являются ключевыми туристическими маршрутами к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни. Автодорога "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна" связывает Тверь с районными центрами северо-востока региона, по ней же можно проехать в соседнюю Вологодскую область. Кроме того, ремонтируемые участки дорог связывают населенные пункты региона с федеральными трассами.

До 2024 года в рамках реализации нацпроекта в Тверской области планируется отремонтировать 1244 км автодорог регионального значения. Объем областного дорожного фонда в 2019 году составит 10,6 млрд рублей - на 45% больше, чем в 2018 году.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" должен быть реализован до 2024 года. Он направлен на снижение смертности в результате дорожных происшествий, увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.