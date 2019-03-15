Более 2,6 млрд рублей направят в Республике Алтай на реализацию нацпроекта "Образование"

ТАСС, 15 марта. Объем средств, который будет направлен на реализацию нацпроекта "Образование" в Республике Алтай, за 6 лет превысит 2,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"За шесть лет по нацпроекту "Образование" планируется привлечь 2 млрд 683,2 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 млрд 34,2 млн рублей, за счет средств республиканского бюджета - 649,1 млн рублей. С этого года в республике уже начата реализация восьми региональных проектов", - сообщили в пресс-службе.

В рамках проекта "Современная школа" планируется создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе 19 общеобразовательных организаций в селах шести районов. В проекте предполагается задействовать 5,7 тыс. учеников. Будет также построено три школы на 630 мест. По проекту "Успех каждого ребенка" планируется создать детский технопарк "Кванториум", региональный модельный центр, муниципальные опорные центры во всех районах региона. Запланирован ремонт 12 спортзалов и оснащение 29 спортплощадок.

По проекту "Социальная активность" планируется создание ресурсного центра по поддержке добровольчества. При реализации проекта "Поддержка семей, имеющих детей" будет создано не менее 12 консультационных центров на базе дошкольных организаций. Эти центры будут оказывать услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям или законным представителям детей и желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется подключение образовательных организаций к высокоскоростному интернету.

"Реализация нацпроекта в первую очередь позволит укрепить материально-техническую базу учреждений образования, сделать еще один шаг в направлении реализации поручения президента РФ об организации обучения в одну смену, повысит качество образования и улучшит условия труда педагогов. Поэтапное развитие социальной, производственной и инженерной инфраструктуры даст возможность для самореализации обучающихся, в том числе по профориентации", - пояснили в пресс-службе правительства региона.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.