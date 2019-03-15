Более 1,2 млрд рублей направят на развитие образования в Пензенской области до 2021 года

ТАСС, 15 марта. Власти Пензенской области планируют направить более 1,2 млрд рублей на развитие образования в рамках нацпроекта в 2019-2021 годах Средства выделят на строительство новых школ и на оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"По национальному проекту "Образование" в консолидированном бюджете Пензенской области и за счет иных источников финансирования на 2019-2021 годы предусмотрено более 1,2 млрд рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в 2019 году начнется строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Арбеково в Пензе, планируется открытие центра по поддержке одаренных детей. Кроме того, в планах - создание центра опережающей профессиональной подготовки и увеличение числа участников программ детских технопарков "Кванториум".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.