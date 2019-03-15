Минстрой: господдержка соцобъектов в новых микрорайонах может вырасти по нацпроекту

КАЛУГА, 15 марта. /ТАСС/. Объемы господдержки строительства социальных объектов и инфраструктуры для новых жилых комплексов могут вырасти в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил в пятницу журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев во время рабочей поездки в Калугу.

Ранее федеральный бюджет выделил регионам субсидии в рамках подпрограммы "Стимул", которая входила в федеральную целевую программу "Жилище", уточнил министр. Этот механизм показал свою успешность и был включен в нацпроект.

"В рамках прошедшего недавно президиума Госсовета глава государства [Владимир Путин] дал поручение рассмотреть возможность увеличения за счет федерального бюджета социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, для того, чтобы как можно больше площадок вводились в оборот <...> Федеральное правительство будет отрабатывать этот вопрос. Скорее всего, эта программа получит дополнительное финансирование", - сказал министр.

Пока программа затрагивает только социальную и дорожную инфраструктуру. "На выходе сейчас постановление правительства, где мы вносим изменения, и субъекты будут получать деньги и на коммунальную инфраструктуру", - добавил Якушев.

Согласно паспорту нацпроекта "Жилье и городская среда", на стимулирование программ жилищного строительства в регионах заложено 183,7 млрд рублей на пять лет. Стартовым параметром является уровень в 22,5 млрд рублей в год по итогам 2018 гола, к 2024 году предполагается довести уровень господдержки по 40 млрд рублей в год.

Что строят по программе "Стимул"

Якушев уточнил, что ежегодно такую поддержку получают около 30 регионов. Губернатор Калужской области в свою очередь добавил, что, например, в Калуге в 2017-2018 годах по программе "Стимул" был построен детский сад "Карусель" в новом микрорайоне "Веснушки". Объем финансирования - 185,59 млн рублей, из них 129,92 млн федеральных средств.

"Мы находимся в микрорайоне, в котором будет построено 236 тыс. кв. м жилья. Когда начинает появляться в микрорайоне социальная инфраструктура, то он не только становится удобным для людей, но и продажи растут, поэтому таким решением мы поддерживаем застройщиков", - сказал Якушев.

Нацпроекта "Жилье и городская среда" рассчитан на 2019-2024 годы и включает четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Объем финансирования - более 1 трлн рублей. Основной целевой показатель - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.