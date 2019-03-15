Более 1,5 млрд рублей направит Ставрополье на ремонт дорог в рамках нацпроекта

ПЯТИГОРСК, 15 марта. /ТАСС/. Финансирование нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на Ставрополье в 2019 году превысит 1,5 млрд рублей, сообщает в пятницу пресс-служба краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"Финансирование нацпроекта превысит 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят провести ремонт и реконструкцию более 111 км дорог. Так, в нормативное состояние будет приведено почти 30 км региональных и более 88 км местных дорог", - говорится в сообщении.

Всего до 2024 года на нацпроект в крае направят около 8 млрд рублей. Будет отремонтировано и реконструировано более 157 км региональных и более 414 км местных дорог. Доля региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям увеличится до 77,6%, в городских агломерациях доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям будет доведена до 89,4%, в два раза снизится количество мест концентрации ДТП, уменьшится и доля автодорог, работающих в режиме перегрузки.

"Край занимает достаточно высокие позиции по качеству дорожной сети, но в целом у нас также имеются определенные проблемные точки, которые как раз и позволит устранить реализация данного нацпроекта", - отметил глава министерства Евгений Штепа.

Ранее сообщалось, что по инициативе губернатора края объем средств краевого дорожного фонда в 2019 году впервые в истории Ставрополья достиг почти 11 млрд рублей. Значительная доля этих средств будет направлена на ремонт дорог в муниципальных образованиях. Также в этом году запланирована реализация ряда крупных проектов дорожной инфраструктуры.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.