Две больницы за 5,3 млрд руб. построят в Омске по нацпроекту "Здравоохранение"

ОМСК, 15 марта. /ТАСС/. Омская область в рамках нацпроекта "Здравоохранение" построит в областном центре новый корпус онкологического диспансера и детский инфекционный стационар, сообщил в пятницу ТАСС министр здравоохранения региона Дмитрий Вьюшков. На эти цели будет направлено около 5,3 млрд рублей.

"Мы подали заявку на строительство нового корпуса онкологического диспансера на сумму около 3,5 млрд рублей и строительство детского инфекционного стационара на 300 коек на сумму около 1,8 млрд рублей. У нас есть два детских инфекционных отделения [в составе городских больниц], но на город-миллионник нужен отдельный стационар. Подана также заявка в федеральный Минздрав на реконструкцию городского перинатального центра", - сказал Вьюшков.

По его словам, уже в этом году на подготовку проектно-сметной документации для строительства детского стационара и реконструкции перинатального центра из областного бюджета будет выделено 173,3 млн рублей.

Ранее Вьюшков сообщил ТАСС, что в сибирском регионе нацпроект "Здравоохранение" будет реализовываться по семи направлениям: борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие системы детского здравоохранения, совершенствование оказания первичной медицинской помощи, подготовка кадров, информатизация здравоохранения и развитие медицинского туризма. На финансирование этих мероприятий за 6 лет регион направит почти 11 млрд рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.