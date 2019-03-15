Более 270 млн рублей выделят Коми по нацпроекту при подготовке к 100-летию республики

СЫКТЫВКАР, 15 марта. /ТАСС/. Республика Коми дополнительно получит более 270 млн рублей при подготовке к празднованию 100-летия региона, которое будет отмечаться в 2021 году. Субсидия выделяется по национальному проекту "Культура", сообщила в пятницу замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на заседании оргкомитета по подготовке к юбилею в Сыктывкаре.

"Мы дополнительно поддерживаем республику в подготовке к празднованию 100-летия в рамках реализации нацпроекта "Культура". На сегодня только 25% средств [по нацпроекту] распределены, все остальные распределяются на конкурсной основе, конкурсы завершены, идет рассмотрение заявок, от Республики Коми их достаточно много. На сегодня уже решено [выделить средства] на строительство Центра культурного развития - 136 млн, начинаем строить его с 2021 года. На приобретение девяти автоклубов выделено 45 млн рублей, на строительство домов культуры на селе - 23 млн на 2019 год, на приобретение музыкальных инструментов - 70 млн рублей на три года", - сказала замминистра.

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ выделит правительству Республики Коми в ближайшие три года около 177 млн рублей вне нацпроекта на подготовку к 100-летию региона. План празднования состоит из 27 мероприятий и двух разделов, один из которых включает издательскую деятельность и культурно-массовые мероприятия, второй - сохранение объектов культурного наследия, сообщила Ярилова.

По линии Минкультуры РФ запланированы ремонты домов культуры, муниципальных театров и предоставление средств на их новые постановки. В 2019 году на обновление материально-технической базы, на поддержку творческой деятельности театров выделено 45 млн рублей. В рамках проекта "Большие гастроли" согласованы выступления театров Коми в других регионах, на эти цели предусмотрено около 4 млн рублей.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.