В Челябинской области в 2019 году отремонтируют 12 сельских домов культуры

ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Министерство культуры Челябинской области запланировало отремонтировать 12 домов культуры до конца года при реализации нацпроекта "Культура". Об этом журналистам в пятницу сообщила пресс-служба министерства.

"За последние два года в рамках программы по укреплению материально-технической базы сельских домов культуры в Челябинской области было отремонтировано 26 клубов: 16 в прошлом году и 10 в 2017 году. В нынешнем году с учетом нацпроекта "Культура" в общей сложности удастся привести в порядок 12 сельских домов культуры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на ремонт первых двух клубов - в селе Толсты Варненского района (находится в аварийном состоянии) и в селе Кунашак Кунашакского района - в общей сложности выделено около 29 млн рублей.

В пресс-службе правительства Челябинской области ТАСС сообщили, что на 2019 год в рамках нацпроекта "Культура" по федеральной программе "Культурная среда" выделено 78,88 млн рублей.

В Челябинской области всего находится 812 домов культуры, на их базе работают 5 тыс. 939 творческих объединений.