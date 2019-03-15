ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) набрал 1,2 тыс. студентов на обучение по IT-направлениям в 2018 году, сейчас в университете в сфере информационных коммуникаций обучается более 4 тыс. студентов. Об этом в пятницу на пресс-конференции в уральском региональном центре ТАСС, которая прошла в рамках форума "Пик IT", сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Согласно региональному проекту "Кадры для цифровой экономики", который является частью национального проекта "Цифровая экономика", к октябрю 2020 года на программы высшего образования по IT-специальностям в УрФУ должно быть принято 1,6 тыс. человек.

"Сейчас по IT-направлениям в нашем университете обучается свыше четырех тысяч человек, это 20 программ бакалавриата и 24 программ магистратуры. В последний набор по программам бакалавриата и специалитета было набрано 1 200 студентов. Мы активно разрабатываем новые прорывные программы, как например с "СКБ Контур" в области фундаментальной информатики. Большой популярностью пользуются программы, связанные с информационной и компьютерной безопасностью, безопасностью телекоммуникационных систем", - сказал ректор.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ) УрФУ, который занимается подготовкой специалистов в IT-сфере, Илья Обабков, университет активно предлагает студентам IT-направлений прохождение учебных, производственных и преддипломных практик. Как правило, 90% студентов к четвертому курсу уже работают по специальности. "Если говорить про рабочие схемы, то во многих компаниях работают системы стажировок после практики, такую схему реализуют некоторые наши партнеры: СКБ "Контур", Сбербанк, "Яндекс" и другие. Компании-разработчики отечественного программного обеспечения очень активны в работе со студентами, потому что это их основная движущая сила в будущем", - сказал он.

"Дефицит специалистов в IT-сфере настолько велик, что студенты не просто хотят, они вынуждены работать, или, как я часто говорю, они "обречены на хорошее трудоустройство", - добавил директор института.

О вузе

УрФУ - крупнейший в России федеральный университет, в котором обучается 35 тыс. студентов. Вуз предлагает более 400 направлений подготовки и является одним из ведущих вузов страны по подготовке специалистов в сфере программирования и IT. Так, в июне 2014 года в Екатеринбурге на базе УрФУ прошел студенческий командный чемпионат мира по программированию, а в декабре 2015 года команда УрФУ стала чемпионом России по программированию, обойдя свыше 1200 команд из 254 университетов 11 стран.

"Пик IT" - это экспертная площадка УрФУ и компании "СКБ Контур" для взаимодействия школьников, студентов, работодателей. Участники встреч знакомятся с образовательными и карьерными возможностями, имеют возможность сформировать целостное представление о своей будущей профессии.