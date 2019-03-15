Волгоградская область направит 300 млн рублей на развитие экспорта продукции АПК

ВОЛГОГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Финансирование федерального проекта "Экспорт продукции АПК" (входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт") составит в 2019 году в Волгоградской области около 300 млн рублей, сообщил в пятницу ТАСС замгубернатора - глава областного комитета сельского хозяйства Василий Иванов.

"Уже заключены соглашения по развитию экспортного потенциала в виде мелиорации - это более 170 млн рублей, по развитию малых форм [ведения хозяйства] 86 млн рублей. Все это федеральные деньги. И еще 50 млн рублей - это региональная поддержка фермеров. Всего порядка 300 млн рублей на этот год", - сказал Иванов.

По данным комитета сельского хозяйства региона, самый дорогостоящий проект по развитию в регионе мелиорации предусматривает за год установку систем орошения на площади не менее 6 тыс. га сельскохозяйственных земель, таким образом, к 2020 году площадь таких земель в области составит почти 60 тыс. га. Без мелиорации в засушливой Волгоградской области невозможно развитие овощеводства и, как следствие, перерабатывающих производств.

Экспорт плодоовощной продукции из Волгоградской области составил в 2017 году 9,7 тыс. тонн на сумму 7 $млн, в 2018 году - 10,8 тыс. тонн на $7,21 млн. В 2019 году планируется увеличить объем поставок до 12,5 тыс. тонн, на $9 млн. Плодоовощная консервация, произведенная в Волгоградской области, экспортируется в Казахстан, Белоруссию и на Украину.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд. До 2024 года требуется финансирование в размере почти 1 трлн рублей. Состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".