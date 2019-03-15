Более 1,3 тыс. человек предпенсионного возраста переобучат в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. жителей Новгородской области предпенсионного возраста до 2024 года смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профобразование в рамках нацпроекта "Демография", чтобы оставаться востребованным на рынке труда. На эти цели будет направлено около 95 млн рублей, сообщила ТАСС министр труда и социальной защиты Новгородской области Анна Тимофеева.

"Не менее 230 человек предпенсионного возраста ежегодно мы будем обучать до конца 2024 года включительно. Основное финансирование из федерального бюджета, на одного человека предусмотрено до 68 тыс. рублей. На учет в центр занятости с начала 2019 года встало 386 человек предпенсионного возраста, 15 человек из них уже направлены на обучение, остальные формируют свои желания и тоже будут учиться", - сказала собеседница агентства.

По словам министра, обучение позволит людям предпенсионного возраста сохранить свою занятость и оставаться востребованными на рынке труда. "Например, если человек работает на производстве, но набор его компетенций уже недостаточен - идет цифровизация или устанавливаются новые программные комплексы, то работодатель имеет право направить этого человека на обучение", - пояснила Тимофеева. Она добавила, что образование смогут получить также и те, кто не имел его ранее. "Если человек нигде не работает, то он имеет право пройти обучение по любой выбранной им профессии", - сказала министр.

Тимофеева уточнила, что у людей будет три варианта, по которым они смогут пройти соответствующие курсы. В первом случае человек получит сертификат на обучение и сам выберет образовательное учреждение и направление обучения. Также возможна форма, когда сотрудника предпенсионного возраста будет направлять на обучение его работодатель, а центр занятости при этом компенсирует организации затраты в виде субсидии. В третьем случае людей, которые стоят на учете как ищущие работу, будет направлять центр занятости, в зависимости от спроса рынка труда на определенные профессии.

Финансирование программы составляет 94,8 млн рублей, из них 4,7 млн - средства областного бюджета.