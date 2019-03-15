Оренбургская область направит около 800 млн рублей на ремонт объектов ЖКХ в 2019 году

ТАСС, 15 марта. Власти Оренбургской области направят почти 800 млн рублей на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Экология" в 2019 году, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В 2019 году из бюджетов всех уровней на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры будет выделено 795 млн рублей", - говорится сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего в области в 2019 году будет капитально отремонтирован 1081 многоквартирный дом и расселено около 3 тыс. кв. м аварийного жилья.

Кроме того, с 2019 года регион стал участником федерального проекта по модернизации систем водоснабжения "Чистая вода". Объем финансирования по нему до 2024 года превысит 1,16 млрд рублей.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.