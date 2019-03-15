Школы и детсады на 2 млрд рублей построят по нацпроекту в Оренбургской области в 2019 году

ТАСС, 15 марта. Власти Оренбургской области в рамках национального проекта "Демография" в 2019 году построят 19 детсадов и три школы, на эти цели из федерального и регионального бюджетов будет выделено около 2 млрд рублей, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Нам предстоит построить 19 детских садов и три школы. Для реализации этих мероприятий в область поступит федеральная субсидия в размере более 1 млрд рублей. Оренбургская область уже обеспечила софинансирование более 987 млн рублей, рассматривается вопрос его увеличения", - приводятся в сообщении слова губернатора Юрия Берга.

Отмечается, что новые школы построят в Оренбурге, Домбаровском и Тоцком районах, три детсада появятся в Оренбурге, девять - в Оренбургском районе, а также в Бузулуке, Абдулино, Беляевском, Бузулукском, Саракташском, Тоцком районах и Соль-Илецком городском округе. Берг потребовал, чтобы на каждой стройплощадке была организована видеотрансляция в режиме онлайн.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.