Объездную дорогу из Перми в Башкирию построят по нацпроекту в 2019 году

ПЕРМЬ, 15 марта. /ТАСС/. Строительство объездной дороги вокруг поселка Куеда Пермского края, которая свяжет регион с Республикой Башкирия, планируют завершить в ноябре 2019 года, в этом году объект попал в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

"Региональная автомобильная дорога через поселок Куеда связывает Пермский край с Республикой Башкирия, проходит ее с севера до юга и выводит в итоге в Оренбужье и к границе с Казахстаном. Строительство обхода поселка Куеда с 2019 года осуществляется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", срок окончания строительства 30 ноября 2019 год", - пояснили в минтрансе региона.

По информации пресс-службы ведомства, протяженность трассы с путепроводом через железнодорожные пути почти 3,5 км, общая стоимость работ составляет 662,3 млн рублей. Сейчас идет строительство путепровода протяженностью 79 м, который позволит транспорту проезжать железнодорожные пути, исключая длительные простои на переезде, будут сооружены устройства для отвода и сброса воды с проезжей части, установят более 120 дорожных знаков, 270 пластиковых сигнальных столбиков, ограждения, по завершении работ нанесут дорожную разметку.

"Объездная автомобильная дорога - обход Куеды - обеспечит пропуск транзитного транспорта в обход поселка Куеда и обеспечит безопасность на пересечении в разных уровнях железнодорожной линии Казань - Екатеринбург", - отметил министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

В общей сложности в рамках нацпроекта в Пермском крае в 2019 году будет отремонтировано и реконструировано 68,3 км муниципальных дорог и улиц, построено и отремонтировано 21,7 км региональных дорог.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.