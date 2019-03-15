Ростовская область направит на развитие экспорта товаров АПК более 500 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Ростовская область направит на развитие экспорта продукции АПК более 505,5 млн рублей до 2024 года в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Деньги, в частности, пойдут на создание производства по переработке семян льна и увеличение объема переработки кукурузы - ориентированных на экспорт товаров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"В рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" по итогам 2019 года экспорт продукции АПК должен составить $4,46 млрд. До 2024 года на поддержку отрасли в рамках нацпроекта будет направлено 505,6 млн рублей, из них 495,5 млн рублей - средства федерального бюджета, оставшаяся часть выделена из областной казны", - сообщили в пресс-службе.

По информации минсельхозпрода, в рамках этого проекта в регионе также реализуют несколько инвестиционных программ. "Проект предполагает [создание] производства по первичной подработке, хранению и переработке семян льна мощностью 400 тонн в сутки, увеличению объема переработки кукурузы до 400 тыс. тонн в год и строительство ООО "Донбиотех" - завода по производству аминокислот", - добавили в пресс-службе.

Всего на поддержку сельского хозяйства в 2019 году заложено 5,5 млрд рублей из областного и федерального бюджетов, из них 220,6 млн рублей направят на реализацию федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Деньги пойдут на льготное кредитование по ставке 3% для аграрных предприятий, мелиорацию земель, компенсацию затрат на транспортировку сельхозпродукции и строительство молочных ферм в Сальском, Песчанокопском и Константиновском районах.

Как сообщалось ранее, в рамках нацпроекта Ростовская область планирует увеличить объем экспорта сельскохозяйственной продукции к 2024 году на 42,5%, достигнув показателя в $7,7 млрд. Акцент будет сделан на экспортно-ориентированных сельхозкультурах - масличных, кукурузе и рисе. В этом году их объем должен составить 1,4 млн тонн, 320 тыс. тонн и 60 тыс. тонн соответственно. Ростовские предприятия экспортируют сельхозпродукцию в 75 стран мира.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.