На нацпроект "Жилье и городская среда" в Ленобласти в 2019 году направят 5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Финансирование мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда" в Ленинградской области в 2019 году запланировано на уровне 5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

"Всего указанная программа на 2019 год включает почти 5 млрд рублей. Они распределяются следующим образом: содействие обеспечению жильем граждан Ленинградской области - 1 млрд рублей, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры - 2,5 млрд рублей, формирование комфортной городской среды 1,88 млрд рублей", - сказал он.

Москвин также добавил, что в программе по формированию комфортной городской среды участвуют 80 муниципальных образований области. "Муниципалитеты до 1 мая должны провести все конкурсные процедуры, и уже за летний период должны реализовать все проекты, которые сейчас у нас по всей Ленинградской области вывешены для публичного голосования. Средства мы довели до муниципалитетов, и можно объявлять конкурсы и проводить все процедуры", - уточнил он.

Национальный проект "Жилье и городская среда" является развитием стартовавших в октябре - декабре 2016 года приоритетных проектов "Ипотека и арендное жилье", "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" и "Формирование комфортной городской среды". Паспорт нацпроекта был утвержден Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам 24 сентября 2018 года. Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить в 2019-2024 годах свыше 1,66 трлн рублей, в том числе 891 млрд рублей из федерального бюджета, 167,8 млрд рублей из консолидированных бюджетов субъектов РФ и свыше 7 млрд рублей из внебюджетных источников.