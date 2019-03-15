Силуанов: совместные проекты по цифровизации повысят конкурентоспособность стран СНГ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совместные проекты стран СНГ в сфере цифровой экономике повысят конкурентоспособность как всего содружества, так и входящих в него государств, а также улучшат жизнь населения. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на международном экономическом форуме "СНГ: цифровая экономика - платформа интеграции".

По его словам, страны СНГ уже приступили к разработке проекта стратегии экономического развития содружества на период до 2030 года, а также концепции сотрудничества государств-участников СНГ в области цифрового развития общества. "Считаю, что в этих документах непременно должна быть отражена необходимость синхронизации процессов цифровизации в наших государствах с тем, чтобы обеспечить максимально эффективное развитие наших экономических и торговых связей", - отметил Силуанов.

"Важно, чтобы наши инициативы по развитию цифровой экономики и других современных сфер сотрудничества воплощались в конкретные совместные интеграционные проекты. Это даст дополнительный импульс и станет основой для дальнейшего экономического роста наших стран и развития СНГ. Постепенно устраняя барьеры и занимаясь сотрудничеством в новых высокотехнологичных отраслях, мы сможем существенно повысить и конкурентность наших экономик и благосостояние наших граждан", - полагает первый вице-премьер РФ.

Опыт ЕАЭС в развитии цифровой экономики

Силуанов считает, что для развития цифровой экономики в рамках СНГ можно использовать опыт работы в этом направлении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). "В рамках ЕАЭС утверждены основные направления реализации цифровой повестки до 2025 г. Это программный документ, который определяет наше сотрудничество при формировании цифровой экономики и запуске современных инновационных проектов", - напомнил он.

Как сообщил Силуанов, на сегодняшний день заложена основа практической реализации цифровой повестки ЕАЭС: в частности, интегрированная информационная система для межгосударственного обмена данными и электронными документами, общие информационные ресурсы и процессы. "На завершающей стадии находится построение трансграничного пространства доверия между государствами, ведется активный перевод взаимодействия всех участников экономических отношений на цифру, цифровизация наделяется юридически-значимым форматом. Хотел бы предложить использовать опыт такого сотрудничества и на площадке СНГ", - добавил он.

Перспективные направления

Среди важных направлений работы по развитию цифровой экономики стан СНГ - совместное развитие инфраструктуры и применение совместимых технологических решений, а также сокращение существующих барьеров в трансграничной торговле, считает Силуанов. "Мы видим большой потенциал в плане дальнейшего сокращения трансграничных барьеров: в том числе, административных, налоговых, таможенных, правовых, логистических барьеров, которые сегодня еще сдерживают торговлю <...> Если аналогичные усилия в других государствах СНГ будут проводиться с задержкой или развиваться на других технологических платформах, то это может стать дополнительным барьером для наших торгово- экономических отношений. Необходимо сообща создавать соответствующую инфраструктуру в рамках стран СНГ, тесно взаимодействовать в цифровой сфере в целях обеспечения технологической совместимости", - пояснил он.

Первый вице-премьер РФ также назвал одним из перспективных направлений работы по развитию цифровой экономики в рамках СНГ внедрение системы маркировки товаров. "Важным направлением является разработка и применение совместимых программ и цифровых решений, обеспечивающих надежную прослеживаемость поставок товаров. Это тоже одна из задач, которые мы решаем и в РФ, и в рамках союза пяти государств. Российские IT-компании готовы предложить партнерам передовые технологии в этой сфере, которые существенно повышают эффективность экономических процессов", - резюмировал он.

В России процесс цифровизации ускоренно набирает обороты, отметил Силуанов. Объем финансирования соответствующего нацпроекта составляет свыше 1,6 трлн рублей на шесть лет, уточнил он. Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 г. включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление.