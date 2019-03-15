УрФУ запустит совместное с работодателями образовательное направление в IT-сфере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Уральский федеральный университет совместно с компанией "СКБ Контур" запустит образовательную программу "Фундаментальная информатика и информационные технологии", в рамках которой будут готовить специалистов в IT-сфере. Об этом в пятницу на пресс-конференции в уральском региональном центре ТАСС, которая прошла в рамках форума "Пик IT", сообщил председатель совета директоров "СКБ Контур" Дмитрий Мраморов.

Обновление образовательных программ в университетах в соответствии с современными и перспективными направлениями является одной из частей национального проекта "Образование".

"Недостаток специалистов, безусловно, есть, эта ситуация активно обсуждается. Сейчас в Екатеринбурге большая концентрация высокотехнологичных компаний, и это создает сложности на рынке труда. Сейчас мы проводим эксперимент на базе направления "Фундаментальная информатика и информационные технологии", полностью берем его под свое кураторство и рассчитываем, что за три-четыре года количество бюджетных мест на этом направлении возрастет с 50 до 200. И это будет образование мирового уровня, воспитание разработчиков, которые будут конкурентоспособны в любой компании", - сказал Мраморов.

По словам председателя совета, на закрытие вакансий уходит до трех месяцев, что "в два-три раза больше, чем в других городах, сопоставимых с Екатеринбургом". По оценкам компании, количество выпускников для удовлетворения потребностей отрасли должно прирастать на 25% в год. "Это сложная задача, но мы ее планомерно решаем за счет увеличения количества мест", - добавил он.

Как отметил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, вопрос с увеличением мест на IT-направлениях поможет решить национальной проект "Цифровая экономика", в котором университет принимает активное участие. "В ближайшие годы мы ожидаем увеличения бюджетных мест на направлениях, связанных с IT в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Мы понимаем, что новая экономика требует новых кадров, и перестраиваем образовательные программы, исходя из проектной логики: так выпускники будут полностью готовы к реальным условиям в компаниях", - сказал ректор.

В университете вводится проектное обучение, за счет чего, по словам Кокшарова, перестраиваются образовательные программы и рабочие места.

О форуме "Пик IT"

"Пик IT" - это экспертная площадка Уральского федерального университета (УрФУ) и компании "СКБ Контур" для встречи школьников, студентов, работодателей и всех тех, кто живет в мире информационных технологий. Участники знакомятся с образовательными и карьерными возможностями, формируют целостное представление о профессии.