Число отремонтированных дорог Архангельска увеличится в 2019 году в два раза

АРХАНГЕЛЬСК, 15 марта. /ТАСС/. Количество отремонтированных дорог в Архангельске в 2019 году возрастет в два раза по сравнению с прошлым годом благодаря финансированию по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Об этом в пятницу сообщил журналистам глава Архангельска Игорь Годзиш.

"Проект предполагает в этом году возможность ремонта 18 км дорог, в два раза больше рост дорожного ремонта [по сравнению с 2018 годом] ", - сказал Годзиш.

Город получит на ремонт дорог более 470 млн рублей, из них около 430 из федерального бюджета. "Пожалуй, впервые это будет комплексный ремонт, не только покрытия проезжей части, но и бордюрный камень, ремонт пешеходных тротуаров, переходим к тому, чтобы решать задачи всех: и водителей и пешеходов", - отметил глава города.

Также будут проводиться работы по обустройству пешеходных переходов. "По безопасности дорожного движения будет устранена часть замечаний, которые накопились: будет оборудовано семь пешеходных переходов у школ с установкой светофоров, 15 светофорных объектов будет модернизировано, и мы продолжим программу по монтажу пешеходных ограждений", - добавил Годзиш.

Работы будут проводиться с 16 мая по 31 октября.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" должен быть реализован до 2024 года. Он направлен на снижение смертности в результате дорожных происшествий, увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.