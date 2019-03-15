Фестиваль Мацуева в Перми открыл национальный молодежный симфонический оркестр России

ПЕРМЬ, 15 марта. /ТАСС/. Девятый международный фестиваль Дениса Мацуева в Перми открылся концертом Российского национального молодежного симфонического оркестра (РНМСО) под управлением Алексея Рубина, коллектив был создан в рамках национального проекта "Культура" в ноябре 2018 года. Об этом в пятницу журналистам рассказал дирижер оркестра Алексей Рубин.

"Конечно, для нас большая честь и огромная радость открывать фестиваль Дениса Мацуева. Да, наш оркестр создан в рамках нацпроекта и это потрясающе, это невероятный шанс создать новое поколение музыкантов, которые будут настоящими мастерами, профессионалами своего дела", - сказал он.

Как рассказал журналистам Денис Мацуев, для Перми он всегда готовит особую программу. В первый день фестиваля звучит концерт Сен-Санса, концерт для фортепиано с оркестром № 3 до мажор Сергея Прокофьева, концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор Сергея Рахманинова, исполняют произведения пианист Денис Мацуев, виолончелист Александр Рамм, сопрано Ирина Поливанова и 15-летний пианист Сергей Давыдченко.

"У нас насыщенная программа и, наверное, самое главное для нас - это приезд в нашу Пермь, как я говорю, РНМСО, который отметил свой день рождения буквально пять месяцев назад, я с ними играл в Москве в зале Чайковского. Я считаю, что это просто потрясающее начинание, когда я играю с молодежью, то эта энергетика ни с чем не сравнима", - поделился Мацуев.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр был создан 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры РФ, дебют музыкантов состоялся в ноябре прошлого года на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, а в декабре на центральной филармонической площадке Москвы - в концертном зале имени П. И. Чайковского. Участниками коллектива стали 100 музыкантов из 27 регионов России. Они были отобраны по результатам всероссийского конкурса, который проводился в июне 2018 года по 14 оркестровым специальностям. Всего на соискание места в оркестре была подана 361 заявка от студентов, аспирантов и выпускников музыкальных вузов в возрасте от 20 до 28 лет.

О фестивале и нацпроекте

Фестиваль Дениса Мацуева в Перми проходит с 15 по 18 марта уже в девятый раз, традиционно известный пианист собирает лучших музыкантов и исполнителей со всей страны. В течение четырех дней для гостей фестиваля прозвучит классическая, современная и джазовая музыка в исполнении народного артиста России Дениса Мацуева и признанных мастеров мирового уровня.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов России - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.

Программа "Национальный молодежный симфонический оркестр - Симфоническая академия" создана в рамках Национального проекта "Культура" в соответствии с указом президента РФ. Она поможет подготовить резерв для оркестров страны под руководством выдающихся дирижеров, солистов и педагогов.