Севастополь обратится в кабмин с просьбой создать научно-образовательный центр

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя обратятся в правительство РФ с просьбой создать в городе один из 15 научно-образовательных центров, которые планируется учредить в России по нацпроекту "Наука", сообщил в пятницу губернатор Дмитрий Овсянников на совместном с депутатами Госдумы и общественностью заседании.

"Мы подготовили соответствующие обращения по приоритетным для нас направлениям. В частности, это создание в городе одного из 15 научно-образовательных центров на базе Севастопольского госуниверситета", - сказал губернатор.

Планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня ранее были отражены в майском указе президента РФ Владимира Путина и являются одной из задач национального проекта "Наука".

Севастопольский госуниверситет был образован на базе восьми существовавших в городе вузов 8 октября 2014 года - после того, как Крым вошел в состав РФ. Сейчас в составе вуза 12 институтов и Морской колледж, обучаются 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования.