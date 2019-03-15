Трехсменное обучение в Дагестане планируют ликвидировать до 2021 года

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Строительство 19 школ в рамках национального проекта "Образование" позволит ликвидировать трехсменное обучение в Дагестане, сообщил в пятницу министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на совещании по вопросам социально-экономического развития республики. По данным правительства региона, необходимые объекты будут построены до 2021 года.

"На нацпроект "Образование" республике выделяется 8,8 млрд рублей. Из них 7,6 млрд рублей - на мероприятия по ликвидации "трехсменки", а это 19 объектов", - сказал министр.

В Дагестане работают 1642 школы, в них обучается около 400 тыс. школьников, из них более 2,6 тыс. обучаются в третью смену. Как пояснил на совещании первый вице-премьер правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов, школы будут построены до 2021 года - восемь школ в Хасавюртовском районе, пять в Махачкале, две в Цумадинском районе и по одной в Докузпаринском и Ахтынском районах.

По данным правительства республики, строительство образовательных учреждений также будет идти в регионе и в рамках национального проекта "Демография", общее финансирование по двум нацпроектам составит более 15,5 млрд рублей, помимо школ в Дагестане построят более 50 детских садов.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.