Летний лагерь для одаренных детей появится в Кабардино-Балкарии в 2019 году

НАЛЬЧИК, 15 марта. /ТАСС/. Летний лагерь для одаренных детей появится в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2019 году на базе популярного лагеря "Кизиловка". Детский лагерь, расположенный около Нальчика, переоснастят в рамках национального проекта "Образование". Об этом в пятницу сообщила замминистра просвещения, науки и по делам молодежи региона Ирина Шонтукова.

"По проекту "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" на создание новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных программ в 2019 году бюджету КБР из федерального бюджета предусмотрено 194,36 млн рублей. На создание Центра выявления и поддержки одаренных детей - 213,567 млн рублей, и на эти средства будет реализовано мероприятие в детской академии творчества "Солнечный город", в рамках которого в том числе будут направлены средства на материально техническое переоснащение детской базы "Кизиловка" и создание на ее базе летнего лагеря для одаренных детей", - сообщила Шонтукова, выступая на первом заседании общественно-экспертного совета министерства.

По ее данным в течение 2019 года в республике планируется создать 5 тыс. мест дополнительного образования детей с охватом более 30 тыс. детей, что закрывает потребности республики на 90%.

Общественно-экспертный совет при министерстве просвещения КБР создан для сопровождения нацпроекта "Образование". Коллегиальный орган будет собираться раз в квартал и исполнять функции внешнего экспертного сопровождения. Председателем совета избран ректор Кабардино-Балкарского аграрного университета Аслан Апажев.

На реализацию отдельных региональных проектов по нацпроекту "Образование" КБР из федерального бюджета в 2019 году будет выделено 569,968 млн рублей. Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 год. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем министр просвещения РФ Ольга Васильева.