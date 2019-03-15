Коми лидирует по числу заявок в СЗФО на субсидии по нацпроекту "Культура"

СЫКТЫВКАР, 15 марта. /ТАСС/. Республика Коми подала наибольшее число заявок на получение федеральных субсидий в рамках нацпроекта "Культура" среди регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщила журналистам в пятницу в Сыктывкаре заместитель министра культуры РФ, куратор нацпроекта Ольга Ярилова.

"До 1 марта мы собрали все заявки от регионов, сегодня эксперты работают над составлением рейтинга заявок. К концу марта мы должны принять решение и объявить результаты конкурсов. Коми лидирует по количеству представленных заявок по Северо-Западу. На строительство клубов, на субсидии НКО, на создание модельных библиотек, виртуальных концертных залов - абсолютно по всем направлениям нацпроекта почти все субъекты Северо-Запада направили предложения", - сказала Ярилова по итогам прошедшего в Сыктывкаре первого мониторингового совещания по СЗФО по реализации нацпроекта.

Ранее замминистра отмечала, что лишь 25% средств в рамках нацпроекта распределены между регионами напрямую, остальные 75% - исключительно по результатам конкурсов.

Как отметила позже замминистра на пленарном заседании проходящего в Сыктывкаре II Северного культурного форума, впервые культура вошла в число государственных приоритетов, "общество имеет уникальный шанс изменить жизнь каждого человека". При этом, если посмотреть на распределение финансирования в рамках нацпроекта, то почти 80% средств будут направлены в регионы, остальные 20% - в федеральные учреждения, но большая часть будет потрачена на оцифровку архивов Госфильмофонда, на запуск центров повышения квалификации, то есть фактически и эта федеральная часть тоже коснется всех регионов и жителей страны.

"Приоритеты наши очевидны - это качественное изменение жизни в регионах. Для оптимального распределения средств создали геокарту, которая с середины 2018 года находится в режиме опытной эксплуатации. У нас есть статистика обеспеченности регионов учреждениями культуры, есть данные, в каком они состоянии, и мы имеем четкое представление о том, где и во что нужно вкладываться: где-то не хватает библиотек, где-то домов культуры, из этого мы и будем исходить при распределении средств. В ближайшее время такая геокарта будет доступна на официальном сайте нашего ведомства", - сообщила Ярилова.

II Северный культурный форум прошел в Сыктывкаре 14-15 марта при поддержке Минкультуры РФ. В нем приняли участие более 300 представителей 28 регионов России, а также Норвегии и Финляндии. Действовали дискуссионные площадки "Проектный театр versus репертуарный театр", "Культура. Образование. Наука", "Музеи и туризм. Эффективное взаимодействие", а также международный библиотечный конвент "Стратегические направления развития современных библиотек в контексте достижения целей устойчивого развития".

Цели нацпроекта

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.